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توقيف المشتبه به في حادث إطلاق نار بلوس أنجلوس

عناصر من الشرطة الأميركية(أرشيفية)
1 يناير 2025 11:42

أصيب حارسا أمن في مركز تسوق بوسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال تبادل لإطلاق النار مع رجل حاولا منعه من الفرار ببضائع مسروقة، وفقا لما أعلنته الشرطة أمس الثلاثاء. وواجه الحارسان الرجل أثناء خروجه من متجر "تارجت" في مركز تسوق مفتوح.
وأوضح قائد شرطة لوس أنجلوس، راؤول جوفيل، في مؤتمر صحفي أن المشتبه به أطلق النار، بينما أطلق أحد الحراس النار أيضا. وفر الرجل من المكان، لكنه اعتقل بعد ساعات قليلة. وقال جوفيل: "كنا محظوظين جدا لأن أحدا لم يقتل في هذا الحادث"، وأضاف متحدثا عن المشتبه به: "نحن نعلم أنه شخص عنيف ومسلح".

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المصدر: وكالات
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لوس أنجلوس
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