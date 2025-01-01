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ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة

ضباط الشرطة يقفون للحراسة أثناء انفجار الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في برلين، ألمانيا
1 يناير 2025 16:02

أفادت السلطات الألمانية الأربعاء بأن خمسة أشخاص قتلوا عرضيا ليلة رأس السنة في مناطق عدة في ألمانيا أثناء إشعالهم ألعابا نارية قوية، كما أصيب عنصر في الشرطة بجروح خطرة.
وأكدت الشرطة أنها أوقفت حوالي 330 شخصا في العاصمة الألمانية حيث انتشر عدد كبير من قوات الأمن خوفا من حدوث تجاوزات.
في المجموع، أصيب 13 عنصرا أمنيا بجروح أحدهم في حالة خطرة، وفقا للمتحدث الرسمي فلوريان ناث.
وأضاف ناث أن العديد من عناصر الشرطة والإنقاذ أصيبوا خلال تدخلاتهم ليلة رأس السنة، لكنه أكد أنه عموما، وعلى عكس سنوات ماضية في برلين "لم تحدث أعمال عنف أو حوادث كبيرة". 
وقتل عرضيا شاب يبلغ 24 عاما بتفجير صاروخ ناري قرب بادربورن، في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في شمال غرب البلاد، وفقا للشرطة المحلية.
وفي أوشاتز في ولاية ساكسونيا (شرق)، قتل رجل يبلغ 45 عاما متأثرا بجروح في الرأس عندما أضرم النار في "قنبلة نارية". وأفادت الشرطة بأنها كانت لعبة نارية قوية ويتطلب امتلاكها تصريحا خاصا. 
وفي منطقة ساكسونيا أيضا، قتل رجل خمسيني في بلدة هارثا أثناء محاولته تفجير قنبلة نارية في أنبوب، فأصيب بجروح خطرة في الرأس وتوفي في مكان الحادث، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.
وقرب هامبورغ، في الشمال، قتل شاب يبلغ 20 عاما أثناء إشعال جهاز ناري. 
وفي كريمين في منطقة براندنبورغ المحيطة ببرلين، قتل رجل خامس أثناء "إشعال عبوات نارية" مع "تعامل غير مناسب"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

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