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كوريا الجنوبية ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى واشنطن

كوريا الجنوبية ترسل الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى واشنطن
1 يناير 2025 17:22

 أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم، أنها سترسل مسجل بيانات الرحلة الخاص بطائرة "جيجو إير" المنكوبة إلى الولايات المتحدة لتحليله وكشف ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة النقل الكورية، أن الجدول الزمني الدقيق لنقل مسجل الرحلة (الصندوق الأسود) سيتم تحديده بالتشاور مع المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.
وقد تعرض "الصندوق الأسود" الذي تم انتشاله في وقت سابق من حطام الطائرة المنكوبة في مطار موان الدولي لبعض الأضرار الخارجية، وفقاً للتقارير.

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ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات قد انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وجد في حالة أفضل نسبياً، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.

وكانت الطائرة المنكوبة قد هبطت في المطار دون عجلات أو معدات الهبوط يوم الأحد الماضي، وانفجرت بعد عجزها عن التوقف واصطدامها بسرعة عالية بهيكل خرساني، مما أدى إلى مصرع 179 شخصاً من أصل 181 راكباً كانوا على متنها.

 

المصدر: وام
كوريا الجنوبية
واشنطن
الطائرة المنكوبة
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