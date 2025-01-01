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أم القيوين تستقبل 2025 بفعاليات متنوعة وعروض الألعاب النارية

أم القيوين تستقبل 2025 بفعاليات متنوعة وعروض الألعاب النارية
1 يناير 2025 17:38

استقبلت إمارة أم القيوين عام 2025 بفعاليات متنوعة وعروض ساحرة للألعاب النارية، امتدت على طول واجهة الخور المائية، بحضور أعداد كبيرة من سكان الإمارة وزائريها.

وتضمنت الفعاليات التي نظمتها دائرة السياحة والآثار، أنشطة ترفيهية متنوعة مثل العروض الموسيقية وأنشطة للأطفال وشاحنات الطعام، مما يُرسِّخ مكانة إمارة أم القيوين وجهة مميزة لمحبي الطبيعة والهواء الطلق في دولة الإمارات.

وتعد عروض الألعاب النارية، أحد أهم العوامل التي تجذب السياح من مختلف الجنسيات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على إمارة أم القيوين إقليمياً ودولياً.

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