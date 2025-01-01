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الهند: عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ 1901

الهند: عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ 1901
1 يناير 2025 20:05

أعلنت الهند، أن العام 2024 كان الأكثر حراً منذ سنة 1901، في ظل ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم ويغذيها التغير المناخي.

وقال مروتيونجاي موهاباترا المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية الهندية للصحفيين، إن 2024 كان العام الأكثر حراً الذي يتم تسجيله منذ سنة 1901، مشيراً إلى أن المعدل السنوي لحرارة الجو فوق اليابسة في أنحاء الهند عام 2024 كان أعلى بـ0,65 درجة مئوية عن المعدل على الأمد الطويل، الفترة بين 1991 و2020.

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وكانت الأمم المتحدة قد توقعت الشهر الماضي بأن يكون العام 2024 الأكثر حراً الذي يتم تسجيله على الإطلاق، بعد عقد من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وشهدت الهند أطول موجة حر في تاريخها العام الماضي إذ تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية؛ وخلال موجة حر ضربت نيودلهي في مايو، بلغت الحرارة 49.2 درجة مئوية، وهو رقم قياسي سبق أن سجلته العاصمة العام 2022.

 

المصدر: وام
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