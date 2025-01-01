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المملكة المتحدة تشهد فيضانات وأحوالاً جوية قاسية

المملكة المتحدة تشهد فيضانات وأحوالاً جوية قاسية
1 يناير 2025 21:03

 شهدت المملكة المتحدة في أول أيام عام 2025 أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية أدت إلى إصدار أكثر من 100 تحذير من الفيضانات، مع إعلان "حادث كبير" في مانشستر الكبرى.

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وأفادت السلطات البريطانية، بأن الفيضانات حاصرت أشخاصاً في منازلهم دون مياه أو كهرباء، بينما تم إنقاذ آخرين من سيارات عالقة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية متوقعة في شمال اسكتلندا، مع امتداد تحذيرات الجليد والرياح إلى معظم أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت هيئة الـ"بي بي سي"، إن الفيضانات غطت مناطق واسعة شمال غرب إنجلترا، بما في ذلك ستوكبورت وويجان، حيث غمرت المياه الشوارع وقطعت الطرق، كما ألغيت رحلات قطارات في عدة مناطق، مع دعوات للركاب لتجنب السفر.

ورغم الأحوال الجوية، استمرت احتفالات رأس السنة في لندن ومانشستر، بينما ألغيت فعاليات في إدنبرة ومدن أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

المصدر: وام
المملكة المتحدة
الأمطار الغزيرة
فيضانات
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