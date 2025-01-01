الخميس 2 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا توقف صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

جانب من منشأة لضخ الغاز في كييف
2 يناير 2025 00:57

موسكو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا
انضمام رومانيا وبلغاريا بشكل كامل إلى منطقة شنجن
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم»، أمس، توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات، فيما من المقرر أن تخسر دول الاتحاد الأوروبي نحو 5% من واردات الغاز في منتصف الشتاء.
وقالت أوكرانيا، إن نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها توقف بداية من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة لأمور تتعلق بـ«الأمن الوطني».
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في بيان: «أوقفنا عبور الغاز الروسي، هذا حدث تاريخي، روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية، اتخذت أوروبا بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي».
ويأتي بيان وزارة الطاقة في كييف مع انتهاء عقد مدته 5 سنوات بين شركتي «جازبروم» الروسية و«نافتوجاز» الأوكرانية.
وقال مصدر في القطاع، إن «جازبروم» افترضت، العام الماضي، أن الغاز لن يمر عبر أوكرانيا، والذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا.
من جانبها، قالت «جازبروم» في بيان: «بسبب رفض الجانب الأوكراني مراراً وبكل وضوح تجديد هذه الاتفاقيات، حُرمت جازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتباراً من أول يناير 2025».
وأضافت: «لا يورد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بدءاً من الساعة الثامنة بتوقيت موسكو».

روسيا
الغاز الروسي
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
أوروبا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
جازبروم
شركة جازبروم للطاقة
الغاز الطبيعي
آخر الأخبار
إطلالة عامة على دمشق ويظهر المسجد الأموي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سوريا ما تزال تواجه تهديداً «ثلاثي الأبعاد»
2 يناير 2025
ناقلة نفط يونانية هاجمها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يحذر من محاولات الحوثيين «شرعنة» انتهاكاتهم
2 يناير 2025
العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان تسببت بأضرار كبيرة للأراضي الزراعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: بدأنا خطة لتعافي القطاع الزراعي ومسح أضرار الحرب
2 يناير 2025
جانب من منشأة لضخ الغاز في كييف
الأخبار العالمية
روسيا توقف صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2 يناير 2025
سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تدعو الأطراف السورية كافة لإعلاء المصلحة الوطنية
2 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©