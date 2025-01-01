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العام الجديد يبدأ في غزة بعشرات القتلى والجرحى

طفل يبكي وهو يحمل حذاء طفل قُتل بغارة على غزة (أ ف ب)
2 يناير 2025 00:57

غزة (الاتحاد)

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قتل 20 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة أمس.
وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن قطاع غزة استقبل العام الجديد باستمرار القتل نتيجة الحرب الإسرائيلية. 
وأضاف بصل أن 15 فلسطينياً قتلوا جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، حيث يشن الجيش عملية عسكرية برية واسعة النطاق في تلك المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وفي غارة مشابهة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، قتل فلسطينيان في قصف منزل يعود لعائلة أبو ظاهر، وفقاً لبصل. 
وفي سياق متصل، قال بصل، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي على حي المنارة جنوب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على قطاع غزة
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