مياه الأمطار تغمر 1542 خيمة في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت مديرية الدفاع المدني الفلسطيني، أمس، إن مياه الأمطار غمرت نحو ألف و542 خيمة تؤوي نازحين بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وإن الكثير منهم أصيبوا بحالات «ارتعاش من البرد» ما يفاقم معاناتهم جراء الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهراً.

وقال المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإنقاذ رصدت غرق مئات الخيام بمياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد على 30 سنتيمتراً.

وأوضح أنه رصد إصابة عدد كبير من النازحين بحالات «ارتعاش بسبب البرد»، فيما تسببت مياه الأمطار بتلف أمتعتهم ومفروشاتهم، بحسب البيان.

ففي مدينة غزة، رصد الدفاع المدني غرق 242 خيمة في مخيمي النزوح على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة و185 خيمة مقامة على أرض مجمع السرايا، و 70 خيمة مقامة على أرض موقف الشجاعية، بحسب البيان.

كما وثقت طواقم الدفاع المدني، وفق البيان، غرق 170 خيمة في محيط منطقة استراحة «فش فرش» بمدينة رفح جنوب القطاع، وغرق وتضرر أكثر من 665 خيمة في منطقة جامعة الأقصى ومحيط «سجن أصداء» و«بركة حي الأمل» في خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، قال الدفاع المدني إن الخيام التي غمرتها المياه تركزت في منطقة غرب دير البلح ومحيط منطقة «البِركة» ومنطقة «وادي السلقا» وبلغت 210 خيمات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن مئات الخيام الأخرى تسربت إليها مياه الأمطار لكنها وصلت إلى ارتفاع دون منسوب 30 سنتيمتراً.

ومساء أمس الأول، انحسر منخفض جوي ضرب الأراضي الفلسطينية الأحد وكان مصحوبا بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة، فيما تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ومع بداية المنخفض، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من آثار كارثية على النازحين الفلسطينيين وسط اهتراء ما نسبته 81 بالمئة من خيامهم.

والاثنين، أعلن المكتب الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الوفيات من النازحين الذين اضطروا للعيش داخل الخيام إلى 7 بينهم 6 أطفال، وسط تحذيرات أممية من زيادة عدد وفيات الأطفال جراء البرد القارس ونقص المأوى.