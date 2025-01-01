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الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعاً في جنوب لبنان

جانب من الدمار في جنوب لبنان (أرشيفية)
2 يناير 2025 00:56

بيروت (وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان. 
وأوضح أن الاستهداف جاء بعد رصد جنود من الجيش الإسرائيلي عناصر تابعة لـ«حزب الله» تقوم بنقل أسلحة إلى شاحنة قريبة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي سياق آخر، شدد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في سياق زيارته لبنان على ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر في لبنان.
وشكلت لجنة تضم ممثلين لفرنسا والولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» للسهر على حسن تطبيق وقف النار ورصد الانتهاكات.
وقال لوكورنو خلال زيارته قاعدة لـ«اليونيفيل» في بلدة «دير كيفا» بجنوب لبنان: إن «هذه الآلية الفرنسية - الأميركية أحصت عملياً 300 خرق، ما يعني أنها تضطلع بدورها في شكل تام».

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