إصابة 6 أطفال بانفجار ألغام أرضية في حلب ودير الزور

دمشق (الاتحاد)

أصيب 6 أطفال، أمس، بجروح بالغة نتيجة انفجار ألغام أرضية في ريف حلب الشرقي وشمالي دير الزور، حيث لا تزال مخلفات الحرب تسبب إصابات ووفيات بين المدنيين.

وقال الدفاع المدني السوري: إن 5 أطفال أصيبوا بجروح بالغة من جراء انفجار لغم أرضي على أطراف قرية «البوغاز» في ريف حلب الشرقي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة طفل بجروح خطيرة أدت إلى بتر ساقه، نتيجة انفجار لغم أرضي في أثناء رعيه الأغنام في بلدة «الصالحة» شمالي دير الزور.

ولفت الدفاع المدني السوري، في وقت سابق، إلى أن مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام والذخائر غير المنفجرة، أسفرت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفائت عن مقتل 20 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وإصابة 22 آخرين، بينهم 12 طفلاً.

وحذرت الفرق المختصة من أن الألغام لا تزال تشكل خطراً كبيراً، حيث يمكن أن تظل قابلة للانفجار لعقود، مما يجعلها تهديداً طويل الأمد يعيق عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية.

وأضافت الفرق المختصة أن جهودها مستمرة للحد من هذا الخطر عبر عمليات المسح وإزالة المخلفات، مع توجيه مناشدات متكررة للأهالي بعدم العودة إلى المناطق التي لم تُستكمل فيها هذه العمليات.