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الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز

الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز
1 يناير 2025 23:19

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، مساء الأربعاء، بعض التفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز.

وأبرز "إف بي آي"أن منفذ الهجوم عمره 42 عاماً وهو مواطن أميركي من تكساس.

ويتعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الحادث على أنه "عمل إرهابي".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قائد المركبة قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أعقاب الهجوم الذي وقع الساعة الثالثة من صباح اليوم الأربعاء في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين في الحي الفرنسي المزدحم.

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وقالت شرطة نيو أورليانز إنه بعدما توقفت المركبة، خرج منها السائق وفتح النار على عناصر الشرطة، الذين ردوا بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل السائق.

وأوضحت الشرطة أن شرطيين أصيبا بالرصاص وهما في حالة مستقرة، فضلاً عن 33 مصاباً آخرين سقطوا في الهجوم ومقتل 10 أشخاص على الأقل.


المصدر: وكالات
حادث دهس
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