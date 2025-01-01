ميلانو الإيطالية تبدأ تطبيق حظر التدخين في الهواء الطلق

بدأت السلطات الإيطالية، تطبيق حظر كامل للتدخين في الهواء الطلق، بمدينة ميلانو اعتباراً من اليوم.

وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن القرار يلزم بضرورة عدم التدخين حال وجود أشخاص بمسافة 10 أمتار، وأن المخالفين سيتعرضون لغرامات مالية تصل إلى 240 يورو.

يأتي ذلك ضمن خطة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.



وقالت نائبة عمدة ميلانو آنا سكافوزو، إنه تطبيق قرار حظر التدخين في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع، بدأ اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى أن هناك عادة يجب تبنيها وهي عدم التدخين بالقرب من الآخرين.