الخميس 2 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميلانو الإيطالية تبدأ تطبيق حظر التدخين في الهواء الطلق

ميلانو الإيطالية تبدأ تطبيق حظر التدخين في الهواء الطلق
2 يناير 2025 00:22

بدأت السلطات الإيطالية، تطبيق حظر كامل للتدخين في الهواء الطلق، بمدينة ميلانو اعتباراً من اليوم.

وأوضحت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن القرار يلزم بضرورة عدم التدخين حال وجود أشخاص بمسافة 10 أمتار، وأن المخالفين سيتعرضون لغرامات مالية تصل إلى 240 يورو.

أخبار ذات صلة
«المنتدى العالمي» للدراجات الهوائية 2024 في أبوظبي اليوم

يأتي ذلك ضمن خطة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وقالت نائبة عمدة ميلانو آنا سكافوزو، إنه تطبيق قرار حظر التدخين في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع، بدأ اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى أن هناك عادة يجب تبنيها وهي عدم التدخين بالقرب من الآخرين.

 

المصدر: وام
ميلانو
التدخين
ثاني أكسيد الكربون
حظر التدخين
آخر الأخبار
ارتفاع عدد قتلى هجوم نيو أورليانز إلى 15 قتيلاً
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى هجوم نيو أورليانز إلى 15 قتيلاً
2 يناير 2025
ميلانو الإيطالية تبدأ تطبيق حظر التدخين في الهواء الطلق
الأخبار العالمية
ميلانو الإيطالية تبدأ تطبيق حظر التدخين في الهواء الطلق
2 يناير 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى بإطلاق نار في مونتينيغرو
اليوم 23:56
الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز
الأخبار العالمية
الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز
اليوم 23:19
أول تعليق من ترامب على حادث نيو أورليانز
الأخبار العالمية
أول تعليق من ترامب على حادث نيو أورليانز
اليوم 22:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©