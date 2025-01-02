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نيويورك: جرحى جراء إطلاق نار خارج مقر فعالية بمقاطعة كوينز

نيويورك: جرحى جراء إطلاق نار خارج مقر فعالية بمقاطعة كوينز
2 يناير 2025 20:12

أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص عندما فتحت مجموعة من المسلحين النار خارج موقع كانت تقام فيه إحدى الفعاليات في حي كوينز بمدينة نيويورك، حسبما أفادت الشرطة.
وقال فيليب ريفيرا، رئيس الدوريات بإدارة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس، إن إطلاق النار وقع أثناء حضور نحو 90 شخصاً حفلاً داخل منطقة المناسبات الخاصة مساء أمس الأربعاء. وأضاف ريفيرا: «كان المكان مكتظاً بطاقته الاستيعابية إضافة إلى وجود طابور من نحو 15 شخصاً بالخارج». 
وأوضح أنه بعد ذلك، اقترب «أربعة رجال» من المكان بعد الساعة 11 مساء الأربعاء بقليل بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جرينتش الخميس) و«ثم فتح ما بين ثلاثة وأربعة رجال النار أكثر من 30 مرة في اتجاه المجموعة التي تقف خارج موقع الفعالية، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص».
وأفاد ريفيرا بإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم بعض المراهقين. وقال ريفيرا إن الجناة لاذوا بالفرار في «سيارة صالون (سيدان) ذات لون فاتح تحمل لوحات من خارج الولاية». 
وبدأت شرطة نيويورك تحقيقاً، لكنها استبعدت حتى الآن وجود أي دافع إرهابي.

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