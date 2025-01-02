الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الخميس إن الرجل الذي تعتقد السلطات أنه لقي حتفه في انفجار شاحنة «تسلا سايبرترك» أمام فندق «ترامب إنترناشيونال» في لاس فيجاس كان جندياً في الخدمة بالجيش الأميركي.

وحدد شرطيان بقوات إنفاذ القانون الرجل الذي كان بداخل الشاحنة الصغيرة ذات التصميم المستقبلي بأنه ماثيو ليفيلسبيرجر. وتحدث الشرطيان بقوات إنفاذ القانون إلى وكالة (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لعدم حصولهما على تصريح من السلطات بالحديث عن التحقيق الذي تجريه.

وقال المسؤولون الثلاثة إن ليفيلسبيرجر كان فرداً في الخدمة بالجيش أمضى وقتا بالقاعدة التي كانت تعرف باسم فورت «براج»، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في نورث كارولينا تضم قيادة القوات الخاصة بالجيش.