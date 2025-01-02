الخميس 2 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا

الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا
2 يناير 2025 20:52

 قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الخميس إن الرجل الذي تعتقد السلطات أنه لقي حتفه في انفجار شاحنة «تسلا سايبرترك» أمام فندق «ترامب إنترناشيونال» في لاس فيجاس كان جندياً في الخدمة بالجيش الأميركي.
وحدد شرطيان بقوات إنفاذ القانون الرجل الذي كان بداخل الشاحنة الصغيرة ذات التصميم المستقبلي بأنه ماثيو ليفيلسبيرجر. وتحدث الشرطيان بقوات إنفاذ القانون إلى وكالة (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لعدم حصولهما على تصريح من السلطات بالحديث عن التحقيق الذي تجريه.
وقال المسؤولون الثلاثة إن ليفيلسبيرجر كان فرداً في الخدمة بالجيش أمضى وقتا بالقاعدة التي كانت تعرف باسم فورت «براج»، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في نورث كارولينا تضم قيادة القوات الخاصة بالجيش. 

أخبار ذات صلة
نيويورك: جرحى جراء إطلاق نار خارج مقر فعالية بمقاطعة كوينز
السلطات الأميركية تكشف عن صلة بين حادثي «نيو أورليانز» و«فندق ترامب»
المصدر: د ب أ
أميركا
انفجار
إطلاق نار
آخر الأخبار
خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
بطولة «أساطير الخليج» تنطلق في فبراير
اليوم 21:09
الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا
الأخبار العالمية
الكشف عن هوية القتيل في حادث انفجار شاحنة تسلا
اليوم 20:52
أنشيلوتي: فينيسيوس يعود إلى ريال مدريد بـ «نضارة»!
الرياضة
أنشيلوتي: فينيسيوس يعود إلى ريال مدريد بـ «نضارة»!
اليوم 20:32
«حكماء المسلمين» يدين حادثي الاعتداء في نيو أورليانز ولاس فيجاس
علوم الدار
«حكماء المسلمين» يدين حادثي الاعتداء في نيو أورليانز ولاس فيجاس
اليوم 20:32
محمد بن راشد يطّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2024
علوم الدار
محمد بن راشد يطّلع على إنجازات وحصاد مجلس الوزراء لعام 2024
اليوم 20:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©