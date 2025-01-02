هولندا تصادر 107 أطنان من الألعاب النارية

أعلنت السلطات القضائية في هولندا ضبط إجمالي 107 أطنان من الألعاب النارية والصواريخ غير المشروعة في العام الماضي.

وتمكنت الشرطة من مصادرة ما يقرب من 65 طناً من الألعاب النارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفقاً لملخص لإحصائيات العام. ومع مطلع العام الجديد، تعرضت خدمات الطوارئ في العديد من الأماكن في هولندا لإطلاق ألعاب نارية غير قانونية كبيرة الحجم، في حين أصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة أثناء التعامل مع مفرقعات.

وفي روتردام، توفي فتى يبلغ من العمر 14 عاماً بعد إشعاله لعبة نارية محظورة، كما توفي أيضاً شخص يبلغ من العمر 46 عاماً في مدينة تيل بعد حادث مرتبط بالألعاب النارية.

وأفاد مستشفى العيون في روتردام بأنه عالج 27 شخصاً أصيبوا بجروح ناجمة عن ألعاب نارية. وتطبق قواعد صارمة نسبياً على المفرقعات والألعاب النارية في هولندا، مما أدى إلى استيراد كميات كبيرة من الألعاب المحظورة قبل موسم العطلات، وخاصة من ألمانيا وبلجيكا.

وتقوم الشرطة بإجراء عمليات تفتيش، بناء على ذلك، لأن مجرمين يتاجرون أيضاً في الألعاب النارية التي تستخدم في هجمات بمتفجرات.

وفي عام 2023، صادرت السلطات 79 طناً من الألعاب النارية والصواريخ غير المشروعة، مقارنة بـ206 أطنان في عام 2021.