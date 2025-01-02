السفارة السورية في بيروت تعلن استئناف العمل

بيروت (وكالات)

أعلنت السفارة السورية لدى لبنان أمس، استئناف العمل في القسم القنصلي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في منشور السفارة عبر صفحتها على «فيس بوك»: «تعلن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت استئناف العمل في القسم القنصلي اعتباراً من يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وسوف تعلن السفارة قريباً عن الخدمات القنصلية المتاحة والرسوم».

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان السفارة السورية لدى بيروت، أنه بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، تم تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعار آخر.

ودعت السفارة المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات المهمة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.