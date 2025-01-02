مصر تؤكد ضرورة شمولية الانتقال السياسي في سوريا

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية عبر ملكية وطنية سورية دون تدخلات خارجية بما يضمن وحدة الدولة واستقرارها بمختلف مكوناتها وأطيافها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده عبد العاطي مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى التوصل لاتفاق لإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.

وشدد عبد العاطي في الوقت نفسه على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع وإيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الفلسطينيين، داعياً إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لاستقرار سوريا، مع الحفاظ على مؤسساتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة الإسراع بتنفيذ عملية انتقال سياسي شاملة بمشاركة الأطراف السورية كافة.