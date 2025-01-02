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القوات الإسرائيلية تنسف منازل في «عيتا الشعب» جنوبي لبنان

جانب من الدمار في جنوب لبنان (أرشيفية)
3 يناير 2025 01:03

بيروت (الاتحاد)

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قامت القوات الإسرائيلية بإضرام النار في عدد من المنازل في بلدة «عيترون» جنوب لبنان، ونسفت عدداً من المنازل في بلدة «عيتا الشعب» في جنوب لبنان.  
وأضرم جنود إسرائيليون النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.  
ونفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف لبعض المنازل في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، ترافق ذلك مع تمشيط داخل البلدة، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.  
يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي.
وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.
وفي سياق آخر، عرض رئيس مجلس النواب  اللبناني نبيه بري، أمس، مع الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، رئيس لجنة الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الأوضاع الميدانية في ظل مواصلة إسرائيل خرق بنود الاتفاق. 
واستقبل بري الجنرال الأميركي في حضور سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.
وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الاتفاق.

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