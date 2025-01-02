عمال مهاجرون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلدانهم

دينا محمود (بيروت، لندن)

في ظل استمرار صمود وقف إطلاق النار في لبنان، يواصل مئات من العمال المهاجرين هناك، حزم أمتعتهم استعداداً للعودة إلى أوطانهم، وذلك بعدما أودت موجة التصعيد الأخيرة، بأرواح عشرات منهم، فيما عانى خلالها آخرون من صعوبات، فاقت تلك التي واجهها اللبنانيون أنفسهم أو اللاجئون إلى هذا البلد.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة النقاب عن أنها تلقت طلبات من نحو 10 آلاف مهاجر في لبنان من أصل قرابة 175 ألفاً يقيمون هناك حالياً، للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، أسهمت المنظمة، في دعم عمليات عودة أكثر من 400 من هؤلاء المهاجرين، دون أن يتضح ما إذا كانت هناك خطط قد وُضِعَت لإطلاق مزيد من الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وأشار مسؤولون في المنظمة الدولية، إلى أن المواجهات والمعارك التي دارت في لبنان منذ أكتوبر 2023 وتصاعدت في منتصف سبتمبر الماضي قبل أن تتوقف تقريباً مع التوصل إلى وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر، أدت إلى مقتل 37 عاملاً مهاجراً، وجُرح ما يقرب من 150 آخرين.

أما المهاجرون الذين نجوا من هذا المصير، فقد أكد عدد كبير منهم، أنهم اضطروا للفرار من أماكن عملهم، إذا ما كانت قريبة من المواقع التي تعرضت للغارات الجوية أو القصف المدفعي، دون أن يجد كثيرون من أولئك الأشخاص، مراكز إيواء تقبل إيواءهم.