70 قتيلاً بغارات على غزة

غزة (الاتحاد)

أعلن مسعفون أن غارات جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 70 فلسطينياً بأنحاء قطاع غزة، أمس، من بينهم 11 في مخيم يؤوي عائلات نازحة.

وأضاف المسعفون أن الـ11 قتيلاً، ومن بينهم نساء وأطفال، قتلوا في غارة على المخيم المكون من مجموعة خيام في منطقة المواصي، المحددة منطقة إنسانية للمدنيين.

وأسفرت غارات جوية إسرائيلية أخرى عن مقتل 26 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 في مقر وزارة الداخلية في خان يونس، وآخرون في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة ومخيم الشاطئ، ومخيم المغازي بوسط القطاع.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس، إنه اعترض قذيفة أطلقت من جنوب قطاع غزة، في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار في بلدة «حوليت» في محيط القطاع.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عما إذا كانت العملية قد أسفرت عن إصابات أو أضرار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 45581 فلسطينياً في الحرب على القطاع.

ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ودمرت الحرب معظم القطاع الساحلي الصغير.

بدوره، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تدوينة على منصة «إكس»: «مع بداية العام، تلقينا تقارير عن هجوم آخر على المواصي أسفر عن مقتل العشرات، في تذكير آخر بأنه لا توجد منطقة إنسانية ناهيك عن منطقة آمنة في غزة».

وأضاف «كل يوم يمر بدون وقف إطلاق النار سيزيد المأساة».