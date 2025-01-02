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ترامب يندد بـ«الحدود المفتوحة» بعد هجوم نيو أورلينز

ترامب يندد بـ«الحدود المفتوحة» بعد هجوم نيو أورلينز
3 يناير 2025 00:49

ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس بسياسة «الحدود المفتوحة» التي انتهجها جو بايدن، غداة عملية دهس دامية في نيو أورلينز.
وقال الجمهوري على منصته «تروث سوشل» ليل الأربعاء الخميس «هذا ما يحدث عندما تكون الحدود مفتوحة مع قيادة ضعيفة وغير فعالة وغير موجودة تقريبا»، معتبرا أن الولايات المتحدة كانت «أضحوكة العالم كله».
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أن المشتبه بتنفيذ الهجوم الذي وقع ليل الأربعاء هو شمس الدين جبار، مواطن أميركي ولد في تكساس . وأسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصا بينهم جبار.
وربط ترامب الذي سيتسلم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير، الهجوم بالهجرة غير النظامية، من دون أن يقدّم دليلا على ذلك. وأوضح «عندما قلت إنّ المجرمين القادمين (إلى البلاد) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في البلاد... اتضح أن ذلك صحيح».

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