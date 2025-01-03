بايدن: منفذ هجوم نيو أورليانز تصرف بمفرده

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المهاجم في حادثة دهس السيارات في نيو أورليانز كان يحمل جهاز تفجير عن بعد في سيارته. وأضاف بايدن أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) أبلغه بأن المهاجم تصرف بمفرده، وأنه هو من قام بوضع المتفجرات في برادات في مواقع أخرى في الحي الفرنسي قبل ساعات من الحادث الإرهابي.

وعلى صعيد متصل، يعتقد مكتب التحقيقات الاتحادي أنه لا توجد صلة بين الهجوم في نيو أورليانز والانفجار في لاس فيجاس. وكان محققو مكتب التحقيقات الاتحادي قد صرحوا في وقت سابق بأنهم لا يرون حاليا أي علاقة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار شاحنة تسلا سايبرترك. كما أكد بايدن ذلك، لكنه أشار إلى أن التحقيقات ستستمر لتحديد ما إذا كان هناك أي صلة بين الحادثين.