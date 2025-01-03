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بايدن يقلد عضوة الكونجرس السابقة ليز تشيني وساماً تكريمياً

عضوة الكونغرس السابقة ليز تشيني تتسلم وسام المواطن الرئاسي من بايدن خلال حفل في البيت الأبيض بواشنطن
3 يناير 2025 10:55

قلّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني. وأُعلن أثناء المراسم التي أقيمت في البيت الأبيض حيث منحها بايدن الوسام، أنه تم تقليد النائبة السابقة عن وايومنغ و19 شخصية بارزة أخرى "وسام المواطنين الرئاسي" تكريما لهم على "تقديم مصلحة الشعب الأميركي على الحسابات الحزبية".
وبين الشخصيات الأخرى التي مُنحت الوسام (وهو الوسام المدني الثاني الأعلى درجة الذي تقدمه الحكومة الأميركية) السناتور السابق كريس دود والنائبة السابقة كارولاين ماكارثي والنائب الحالي بيني تومسن الذي ترأس لجنة مجلس النواب التي حققت في أعمال شغب السادس من يناير 2021 في الكابيتول.
وتوجّه بايدن إلى الشخصيات التي تم تكريمها بالقول في مستهل الاحتفال "تجسدون معا الحقيقة الجوهرية ومفادها: نحن أمة عظيمة وذلك لأننا شعب جيد. أقول ذلك من كل قلبي". 
شغلت ليز، ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني، منصب نائبة رئيس اللجنة.
وفي وصفه لها، قال البيت الأبيض الخميس إن ليز تشيني "رفعت صوتها ومدت يدها للحزبين للدفاع عن أمتنا والمبادئ التي ندافع عنها: الحرية والكرامة واللياقة".
وأضاف أن "نزاهتها وجرأتها هما تذكير لنا بما يمكن تحقيقه إذا عملنا معا".

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