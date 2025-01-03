الجمعة 3 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ضباب دخاني كثيف يخيم على العاصمة الهندية

أعضاء فرقة خفر السواحل الهندية أثناء تدريبات في صباح ضبابي في نيودلهي
3 يناير 2025 14:39

أحاط ضباب دخاني كثيف بالعاصمة الهندية اليوم الجمعة مما دفع مسؤولي مطار العاصمة وشركات طيران إلى إصدار تحذيرات من احتمال تعطل الرحلات الجوية إذ تنعدم الرؤية في بعض المناطق بسبب تدهور جودة الهواء.
وقال متحدث باسم المطار إنه لم يتم الإبلاغ عن تحويل مسار أو إلغاء أي رحلة حتى الآن على الرغم من تحذير السلطات في منشور على منصة إكس من أن الطائرات التي تفتقر إلى المعدات اللازمة للهبوط وسط ضعف الرؤية قد تواجه صعوبات.
وحذرت شركات طيران في الهند، من التأخير بسبب الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام أن بعض رحلات القطارات في العاصمة تأخرت أيضا.

أخبار ذات صلة
الهند: عام 2024 كان الأعلى حرارة منذ 1901
الهند تعلن نجاح أولى تجاربها للالتحام الفضائي
المصدر: وكالات
مومباي
الضباب الدخاني
الهند
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة
اليوم 08:41
أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو
الرياضة
أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو
اليوم 17:26
مدرب البحرين حزين لغياب هذا اللاعب
مدرب البحرين حزين لغياب هذا اللاعب
اليوم 17:24
الأمم المتحدة قلقة على النازحين في غزة بسبب الأمطار
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة قلقة على النازحين في غزة بسبب الأمطار
اليوم 17:22
8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»
الرياضة
8 فرق في بطولة «كبار المواطنين»
اليوم 17:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©