ضباب دخاني كثيف يخيم على العاصمة الهندية

أحاط ضباب دخاني كثيف بالعاصمة الهندية اليوم الجمعة مما دفع مسؤولي مطار العاصمة وشركات طيران إلى إصدار تحذيرات من احتمال تعطل الرحلات الجوية إذ تنعدم الرؤية في بعض المناطق بسبب تدهور جودة الهواء.

وقال متحدث باسم المطار إنه لم يتم الإبلاغ عن تحويل مسار أو إلغاء أي رحلة حتى الآن على الرغم من تحذير السلطات في منشور على منصة إكس من أن الطائرات التي تفتقر إلى المعدات اللازمة للهبوط وسط ضعف الرؤية قد تواجه صعوبات.

وحذرت شركات طيران في الهند، من التأخير بسبب الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام أن بعض رحلات القطارات في العاصمة تأخرت أيضا.



