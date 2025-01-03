الجمعة 3 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء سكان في إثيوبيا جراء ثوران بركان

إجلاء سكان في إثيوبيا جراء ثوران بركان
3 يناير 2025 18:36

 قالت هيئة إذاعية وتلفزيونية تابعة للدولة في إثيوبيا ومكتب جيولوجي حكومي إن هناك بوادر على بدء ثوران بركان بشمال شرق البلاد اليوم الجمعة، مما دفع السلطات إلى نقل سكان لأماكن إيواء مؤقتة.
ونشر المعهد الجيولوجي الإثيوبي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر ما يبدو أنه غبار ودخان يتصاعدان من بركان في أواش فنتالي بمنطقة عفار.
ونقلت هيئة فانا للإذاعة والتلفزيون عن مسؤول إداري في عفار قوله إن السلطات أجلت السكان من المنطقة المتضررة التي تبعد نحو 165 كيلومتراً عن العاصمة أديس أبابا.
وقال شيفراو تيكليمريم مفوض لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية إن من السابق لأوانه وصف هذا النشاط بأنه ثوران بركاني، لكن السلطات لن تخاطر بالسكان.
وأردف يقول لرويترز «يغادر بعض السكان تلك المناطق بالفعل. ونحن نستعد أيضاً للقيام بذلك بطريقة منظمة جداً. وسيتم ذلك (نقل السكان) بناء على التوقعات».
وكانت المنطقة، التي تشهد نشاطاً بركانياً، عرضة أيضاً للزلازل والهزات الأرضية في الشهور القليلة الماضية.

 

أخبار ذات صلة
«القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا» يستكشف التجارب الإماراتية الرائدة
66 قتيلاً في حادث سير بإثيوبيا
المصدر: رويترز
بركان
إثيوبيا
آخر الأخبار
أرشيفية
علوم الدار
هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة
اليوم 08:41
هاميلتون.. وظيفة جديدة!
الرياضة
هاميلتون.. وظيفة جديدة!
اليوم 20:02
انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي
الأخبار العالمية
انتهاء عملية احتجاز الرهائن في سجن آرل الفرنسي
اليوم 19:38
مانشستر يونايتد يجدد عقد ماجواير
الرياضة
مانشستر يونايتد يجدد عقد ماجواير
اليوم 19:24
أرسنال يستبعد التعاقد مع مهاجم في «الشتوية»
الرياضة
أرسنال يستبعد التعاقد مع مهاجم في «الشتوية»
اليوم 19:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©