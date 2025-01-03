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رئيسة المفوضية الأوروبية تُعلق جميع رحلاتها لأسباب صحية

رئيسة المفوضية الأوروبية تُعلق جميع رحلاتها لأسباب صحية
3 يناير 2025 21:03

 ألغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جميع خطط السفر خلال الأسبوعين المقبلين، إذ تعاني من حالة شديدة من الالتهاب الرئوي، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقال متحدث باسم المفوضية رداً على طلب للتعليق: «ألغت الرئيسة مواعيدها الخارجية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير». ومن بين المواعيد التي تم إلغاؤها، رحلة مخطط لها إلى مدينة جدانسك الساحلية البولندية بمناسبة تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وسيتم إعادة تحديد موعد الزيارة في تاريخ لاحق، وفقاً للمتحدث. وأوضح أن فون دير لاين، وهي سياسية محافظة ألمانية، تمارس «الأعمال الرسمية» من مدينة هانوفر بوسط ألمانيا.
وأضاف قائلاً: «إذا سارت الأمور على ما يرام، ستكون الرئيسة قد تعافت تماماً بحلول منتصف الشهر». 

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المصدر: د ب أ
أورسولا فون دير لاين
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