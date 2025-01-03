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إخلاء فندق بأتلانتا جراء تسرب غاز

إخلاء فندق بأتلانتا جراء تسرب غاز
3 يناير 2025 22:34

 تم إخلاء فندق في وسط مدينة أتلانتا اليوم الجمعة بعد الاشتباه في تسرب غاز أول أكسيد الكربون، ما أدى إلى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفيات لتقييم أوضاعهم الصحية، حسبما ذكرت السلطات.
وهرعت فرق الإطفاء إلى فندق "ذا ريزيدنس" الذي تديره شركة ماريوت الدولية في شارع "بيتشترى" بعد الساعة 9 صباحا بقليل ( بالتوقيت المحلي).
وقالت إدارة الإطفاء في تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم قطع خط غاز، و"الوضع مستقر". ويقع الفندق في مبنى "رودس هافرتي" التاريخي. وكان أطول مبنى في أتلانتا عندما تم تشييده في عام 1929، ويبلغ ارتفاعه 21 طابقا.

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