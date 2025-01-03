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التشيك تعيد فتح سفارتها في دمشق

جانب من دمشق (رويترز)
4 يناير 2025 01:06

براغ (وكالات)

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أعادت الجمهورية التشيكية التي رعت سفارتها مصالح الولايات المتحدة في سوريا منذ العام 2012، فتح بعثتها الدبلوماسية بعد إغلاقها الشهر الماضي.
ومثّلت الجمهورية التشيكية الولايات المتحدة وبلداناً غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت دول سفاراتها بسبب الحرب.
وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي: «استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد».
وأضاف «عاد مسؤول القسم الموكل بشؤون الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن بلينكن اتصل به أخيراً «لضمان أننا سنواصل» الخدمة.
وأشار إلى أن براغ تتصرّف «بحذر شديد» في ما يتعلق بالوضع في سوريا.
وقال ليبافسكي إن «المسؤولين الذين يشكلون الحكومة السورية الجديدة مدرجون في مختلف قوائم العقوبات، لكنهم يعلنون رغبتهم في إعادة تأسيس علاقات مع العالم، وأعتقد أن علينا الاستجابة للدعوة لإخراج الروس من سوريا».

دمشق
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