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الأمم المتحدة تدعو لتوفير تمويل عاجل لدعم التعافي والاستقرار في سوريا

منظر عام من مدينة دمشق (رويترز)
4 يناير 2025 01:06

عمّان (الاتحاد)

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دعت بعثة الأمم المتحدة في سوريا، أمس، إلى ضرورة توفير تمويل عاجل لعدة سنوات لدعم التعافي والاستقرار في البلاد.
وقالت البعثة، عبر منصة «إكس»، إن «السوريين ما زالوا يكافحون للحصول على الطعام والسكن والرعاية الصحية ولا يمكن تجاهل احتياجاتهم».
وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أمس، عن استعداد بلاده لتزويد سوريا بجزء من حاجتها من الطاقة الكهربائية.
وقال الخرابشة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، إن «الأردن مستعد لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية».
وبيّن أنه «بناء على طلب الجانب السوري، يقوم الجانب الأردني حالياً بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية».
وأضاف الخرابشة، أن «خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية السورية».
وأوضح أن «البدء بتزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري لاستقبال الكهرباء التي سيتم تزويدهم بها».
ويرتبط الأردن وسوريا كهربائياً من خلال خط نقل على جهد 400 كيلو فولت منذ 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة منذ منتصف 2012 لأسباب فنية.

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