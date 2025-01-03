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ألمانيا تقدم منحاً مالية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم

سوريون في أحد شوارع دمشق (رويترز)
4 يناير 2025 01:07

برلين (وكالات)

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115 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، لارس هارمسن، أمس، أن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للسوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم، في أعقاب الإطاحة بالنظام السابق في 8 ديسمبر الماضي.
وأضاف المتحدث: «بالطبع هناك بالفعل أشخاص يريدون العودة إلى سوريا ونحن ندعم ذلك، وفي المستقبل نريد توسيع البرنامج لمن يريدون المغادرة طوعاً». 
وأوضح هارمسن أن السلطات الألمانية ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو (205 دولارات) للشخص الواحد فوق سن 18 عاماً، و100 يورو لمن هم دون سن 18 عاماً، وستبلغ المساعدة المالية من الدولة الألمانية 1000 يورو للشخص الواحد فوق سن 18 عاماً، و500 يورو لمن هم دون سن 18 عاماً.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية «ستصل النفقة  كحد أقصى إلى 4 آلاف يورو لكل أسرة».
وفي الوقت نفسه، أكد أنه من الصعب التنبؤ بتطورات الوضع في سوريا، وتابع «أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماماً، بالنسبة لتحركات العودة للسوريين بأعداد كبيرة».

برلين
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الأزمة السورية
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