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«الصحة العالمية»: على إسرائيل السماح بمغادرة المرضى والجرحى من غزة

سكان من غزة يتفقدون موقع حريق مستشفى كمال عدوان (وام)
4 يناير 2025 01:06

غزة (الاتحاد)

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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إسرائيل لا تزال تسمح فقط بمرور عدد قليل جداً من المرضى والجرحى في قطاع غزة، للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة.
ووفقاً لبيان صادر عن مدير منظمة الصحة العالمية، فقد تم إجلاء ما لا يقل عن 5383 مريضاً بمساعدة منظمة الصحة العالمية، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينما لا يزال أكثر من 12 ألف فلسطيني ينتظرون مغادرة غزة.
وأشار تيدروس إلى أن وتيرة الإجلاء انخفضت بشكل حاد، بعد إغلاق معبر رفح في مايو الماضي، عندما استولت عليه القوات الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين غادر غزة 436 مريضاً فقط.
وقال: «على هذا النحو، سيستغرق الأمر من 5 إلى 10 سنوات لإجلاء جميع هؤلاء المرضى الذين هم في حالة حرجة، بما في ذلك آلاف الأطفال».
وأضاف «في هذه الأثناء، تتدهور حالتهم الصحية ويموت بعضهم»، داعياً إسرائيل إلى زيادة معدل الموافقات على عمليات الإجلاء الطبي، بما في ذلك عدم رفض الحالات المرضية للأطفال، والسماح باستخدام جميع الممرات والمعابر الحدودية الممكنة.
يذكر أن إسرائيل تسيطر على جميع نقاط الدخول والخروج من غزة.

منظمة الصحة العالمية
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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