77 قتيلاً في غزة خلال 24 ساعة

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن 77 شخصاً قتلوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 45658 منذ بداية الحرب قبل نحو 15 شهراً.

وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 108583 شخصاً أصيبوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين، أثناء وجودهم على بوابة مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى الشفاء، مما أدى إلى مقتل 5 فلسطينيين، وذلك بالتزامن مع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت أحياء التفاح والدرج والشجاعية، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى «شهداء الأقصى» بمدينة دير البلح وسط القطاع، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مستودعاً يؤوي نازحين شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.