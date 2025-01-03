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حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البرازيل

حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البرازيل
4 يناير 2025 00:59

 أعلنت البحرية البرازيلية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على جثة الضحية الـ 13 في حادث انهيار جسر الشهر الماضي في شمال البلاد.
ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين. وتم اكتشاف الجثة، التي لم يتم التعرف عليها بعد، في أعماق نهر توكانتينز، بواسطة مسيرات.
وكان جزء من جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا الذي يربط بين ولايتين واقعتين شمالي البلاد قد انهار في 22 ديسمبر.
وأفادت الشرطة التي تعمل على الحدود بين ولايتي مارانهاو وتوكانتينز أن أربع شاحنات وسيارتين ودراجتين ناريتين سقطت في النهر عند انهيار الجسر. ولم ترد أنباء عن سبب انهيار الجسر، وإن كانت التحقيقات مازالت جارية، وفقا لما ذكرته الشرطة وإدارة الطرق البرازيلية.

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