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موجة حارة تجتاح أستراليا وترفع خطر حرائق الغابات

موجة حارة تجتاح أستراليا وترفع خطر حرائق الغابات
4 يناير 2025 09:00

تعرضت منطقة جنوب شرق أستراليا اليوم السبت لموجة حارة رفعت من خطر نشوب حرائق غابات، مما دفع السلطات إلى إصدار حظر على إشعال الحرائق في مناطق كبيرة من ولاية فيكتوريا.
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة إذ خاضت السلطات في فيكتوريا بالفعل معركة ضد حريق كبير اندلع الأسبوع الماضي في متنزه جرامبيانز الوطني، مما أسفر عن تدمير منازل وأراض زراعية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إن درجات الحرارة ستصل في بعض المناطق اليوم السبت إلى 14 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي، مع توقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، إلى 37 درجة مئوية.
وتشير بيانات هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة في مطار ملبورن بلغت 32.8 درجة مئوية في الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي، أي أكثر من ست درجات فوق متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر يناير.

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المصدر: وكالات
درجات الحرارة
أستراليا
حرائق الغابات
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