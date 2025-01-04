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قتلى وعشرات الجرحى بحادث سقوط حافلة في نهر بالبيرو

أشخاص في موقع سقوط حافلة في منطقة في جبال الأنديز الوسطى في البيرو
4 يناير 2025 08:48

أعلنت السلطات في البيرو مقتل ستة أشخاص على الأقلّ وفقدان ستة آخرين وسقوط 32 جريحا في حادث سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة الأنديز الوسطى.
وقالت مديرية الصحة في منطقة أنكاش (غرب) حيث وقع الحادث إنّ "ستة أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد ستة آخرون بعد انزلاق حافلة ركاب وانقلابها". 
وأضافت في بيان أنّه "بحسب أحدث حصيلة، هناك 32 جريحا. في ما يتعلّق بالمفقودين، تقوم وحدة الشرطة في المنطقة بالبحث عنهم".
ولم تتّضح في الحال أسباب الحادث.
والحافلة كانت متّجهة من العاصمة ليما إلى بومامبامبا (شمال) حين خرجت عن الطريق وسقطت من ارتفاع 150 مترا قبل أن تنتهي في النهر.
ووقع الحادث في مقاطعة ماريسكال لوزورياجا بمنطقة أنكاش على بُعد نحو 430 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

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المصدر: وكالات
حادث سير
حافلة
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