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هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في مطار شرم الشيخ

هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في مطار شرم الشيخ
4 يناير 2025 08:54

شهد مطار شرم الشيخ الدولي في مصر مساء أمس، الجمعة، هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة "يورال إير" الروسية من طراز "إيرباص A321".وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن المطار تلقى بلاغًا من قائد الطائرة التي كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار "يكاترينبرج" بروسيا وعلى متنها 236 راكبًا، بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، حيث طلب من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريًا، وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة في المطار، لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة.

 

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روسيا
شرم الشيخ
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