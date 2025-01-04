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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
4 يناير 2025 12:10

حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي من كارثة في مجال حقوق الإنسان تتعرض لها غزة.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها تورك، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المجلس، استجابة لطلب من الجزائر التي تتولى رئاسته خلال شهر يناير، لبحث تطورات الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
وشدد على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف وفي كل الأوقات.
ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى الادعاءات بإساءة استخدام تلك المنشآت.
 

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المصدر: وام
قطاع غزة
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