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تواصل المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة في النمسا

علم النمسا
4 يناير 2025 14:15

أعلن كل من المستشار النمساوي كارل نيهامر، زعيم حزب الشعب المكلف بتسيير شؤون البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، وزعيم الحزب الاشتراكي أندرياس بابلر، مواصلة التفاوض بشكل ثنائي لتشكيل الحكومة الائتلافية النمساوية الجديدة.

وأوضح الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلينو في بيان رسمي، أن تكليف تشكيل الحكومة، الذي تلقاه زعيم حزب الشعب ما زال سارياً، وذلك عقب الإعلان المفاجئ لحزب "النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي"، الانسحاب من المفاوضات الثلاثية لتشكيل الحكومة، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، متوقعا أن يشكل نيهامر وبابلر الحكومة دون تأخير.

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وأكد رئيسا الحزبين رغبتهما في مواصلة العمل معًا لتشكيل الائتلاف الحاكم، حيث ناشد المستشار نيهامر، "قوى الوسط السياسي البناءة" ودعاها إلى التعاون والاتفاق على وضع المبادئ التوجيهية في قضايا الاقتصاد والهجرة والاندماج، وفي المقابل أكد أندرياس بابلر زعيم الحزب الاشتراكي الاستعداد التام لتحمل المسؤولية، لا سيما في ظل انهيار المفاوضات بشكل مفاجئ وغير متوقع، قائلا "يجب التماسك في أوقات الأزمات ويد الحزب تظل ممدودة".

المصدر: وكالات
تشكيل حكومة جديدة
الحكومة الجديدة
النمسا
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