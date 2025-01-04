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البيت الأبيض يكرم شخصيات بارزة بأعلى وسام مدني في أميركا

جو بايدن
4 يناير 2025 15:48

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيمنح هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية سابقا ورجل الأعمال الديموقراطي جورج سوروس والممثل والمخرج دينزل واشنطن، أعلى وسام مدني في البلاد، اليوم السبت.
وسيمنح الرئيس جو بايدن وسام الحرية الرئاسي لـ19 من أشهر الأسماء في السياسة والرياضة والترفيه والحقوق المدنية وغيرها.
وذكر البيت الأبيض أن الحاصلين على الجوائز قدموا "إسهامات نموذجية لازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها أو السلام العالمي أو غير ذلك من المساعي المجتمعية أو العامة أو الخاصة المهمة".
ومن المقرر منح أربع ميداليات بعد الوفاة، إلى فاني لو هامر، والنائب العام السابق، روبرت إف.كينيدي وجورج دبليو رومني،  ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، وآش كارتر، وزير الدفاع الأسبق.  

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