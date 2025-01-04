قتلى وجرحى جراء حريق في سوق شمال الصين

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 بجروح جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين، بحسب ما أفادت السلطات المحلية السبت.وأوضحت قناة «سي سي تي في» أن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وأن الجرحى «نقلوا الى المستشفى للعلاج ولا خطر حالياً على حياتهم».

واندلع الحريق قرابة الساعة 8,40 صباح السبت (00,40 ت غ) وتمّ إخماده بعيد الساعة العاشرة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب.

وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصاً يهرعون خارج السوق مع تصاعد دخان أبيض في أرجائها، وعناصر من جهاز الإطفاء يعملون على إخماد النيران و نقل المصابين.