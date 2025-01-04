السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تكشف حقيقة تعطل نظم المعلومات في مطاراتها

ألمانيا تكشف حقيقة تعطل نظم المعلومات في مطاراتها
4 يناير 2025 17:43

أشارت التقديرات الحالية لوزارة الداخلية الألمانية إلى أن الأعطال التي شهدتها عدة مطارات ألمانية في نظم تكنولوجيا المعلومات تعود إلى أسباب تقنية بحتة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم الوزارة في برلين: «حتى هذه اللحظة، لا توجد أي دلائل على هجوم من قراصنة الإنترنت أو أي حادث أمني آخر متعلق بتكنولوجيا المعلومات».
كان سبب هذه الاضطرابات هو خلل في نظام معلومات يشغله المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة، وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الدخول من دول خارج منطقة الانتقال الحر «شينجن»، والتي تتطلب إجراءات تفتيش حدودي، بالإضافة إلى رحلات الخروج إلى هذه الدول.
ونتيجة لذلك، كان لا بد من إجراء بعض عمليات فحص جوازات السفر يدوياً، مما أدى إلى فترات انتظار طويلة وظهور طوابير طويلة في بعض الأحيان. وتم حل العطل بشكل كبير بحلول مساء أمس الجمعة.
وأوضح المتحدث أن الخلل تم تحديده «في مجال أجهزة شبكات تكنولوجيا المعلومات»، وأن المعالجة النهائية للمشكلة ستستغرق على الأرجح بضعة أيام إضافية.
وأضاف أن «المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية يعمل بشكل مكثف مع سلطات شريكة على استعادة العمليات الطبيعية وتحديد الأسباب». 

أخبار ذات صلة
ألمانيا تقدم منحاً مالية للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم
دعوات أوروبية إلى عملية انتقالية سلمية وجامعة في سوريا
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
مصطفى شعبان.. «حكيم باشا»
الترفيه
مصطفى شعبان.. «حكيم باشا»
اليوم 19:47
هنا الزاهد.. صيدلانية تخضع لـ «إقامة جبرية»
الترفيه
هنا الزاهد.. صيدلانية تخضع لـ «إقامة جبرية»
اليوم 19:45
نيوكاسل يعمق جراح توتنهام
الرياضة
نيوكاسل يعمق جراح توتنهام
اليوم 19:30
سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء
الأخبار العالمية
سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء
اليوم 19:19
برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!
الرياضة
برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!
اليوم 19:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©