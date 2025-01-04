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سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء

سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء
4 يناير 2025 19:19

 تجري عمليات إجلاء السبت في إثيوبيا بعدما هزت سلسة من الزلازل البلاد الواقعة في القرن الأفريقي يومي الجمعة والسبت، بما فيها زلزال بقوة 5.8 درجة.وتركزت الزلازل في مناطق عفار وأوروميا وأمهرة بعد أشهر من نشاط زلزالي كثيف.
ولم تسجّل إصابات حتى الآن.
وأوضحت الحكومة الإثيوبية أن حوالي 80 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة، وأن الأشخاص الأكثر ضعفاً ينقلون إلى مآو موقتة، دون تحديد عددهم.
وقالت في بيان إن «هذه الزلازل تتزايد من حيث الحجم والوتيرة»، مضيفة أنه تم إرسال خبراء لتقييم الأضرار.
وقدر مسؤول كبير في لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية بأن ألفَي شخص على الأقل اضطروا لترك منازلهم.
وبلغت قوة آخر زلزال 4.7 درجات وقد وقع قبل الساعة 12.40 ظهراً (09.40 ت غ) على مسافة نحو 33 كيلومتراً شمال بلدة ميتيهارا في أوروميا، وفقاً للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
وألحقت هذه الزلازل أضراراً بمنازل وهددت بإثارة بركان في جبل دوفان الهامد قرب سيغينتو في منطقة عفار (شمال شرق).
وتوقفت فوهته عن إطلاق الدخان، لكن السكان القريبين غادروا منازلهم في حالة من الذعر.
 وتعد الزلازل شائعة في إثيوبيا بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع (غريت ريفت فالي)، من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم.
ويقول خبراء إن الهزات والثورات البركانية ناجمة عن توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي.

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المصدر: آ ف ب
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