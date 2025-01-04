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الطقس يعطل حركة الطيران في مطار فرانكفورت

الطقس يعطل حركة الطيران في مطار فرانكفورت
4 يناير 2025 19:50

حذرت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني من احتمال إلغاء رحلات وتأخرها في أكبر مطارات ألمانيا غداً الأحد بسبب تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.  وأعلنت الشركة الألمانية عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الاضطرابات قد تحدث بشكل خاص في فترة الصباح. وناشدت الإدارة الركاب تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، والاستعلام بشكل مسبق عن حالة رحلاتهم الجوية. 
  من جانبه، قال متحدث باسم المطار إن عدد الرحلات التي قد تلغى، لا يزال غير واضح، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتمد على الظروف الجوية الفعلية غداً. وأوضح أن قرار تنفيذ الرحلات الجوية أو إلغائها يعود دائماً إلى شركة الطيران المعنية.
كما نبه المتحدث إلى أن التأثيرات قد لا تقتصر على مطار فرانكفورت وحده، حيث يمكن أن تتسبب الأحوال الجوية في إلغاء رحلات الترانزيت أو في تعذر انطلاق الطائرات من مطارات أخرى.

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
فرانكفورت
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