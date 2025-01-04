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حريق بمركز تجاري في دالاس يسفر عن نفوق مئات الحيوانات

حريق بمركز تجاري في دالاس يسفر عن نفوق مئات الحيوانات
4 يناير 2025 22:12

اندلع حريق بمركز تجاري في مدينة دالاس الأميركية يوم الجمعة، مما أسفر عن نفوق أكثر من 500 حيوان، معظمها من الطيور الصغيرة، حسبما أفادت السلطات.
وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء وإنقاذ دالاس، جايسون إيفانز، في بيان إن 579 حيواناً في متجر الحيوانات الأليفة في بلازا لاتينا في شمال غرب دالاس نفق بسبب استنشاق الدخان.
واستغرق الحريق نحو ساعتين وشارك حوالي 45 رجل إطفاء لإخماده حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت إيفانز. وأضاف إيفانز: «بينما قام أفراد إدارة إطفاء دالاس بالبحث ومحاولة الإنقاذ، للأسف، نفقت جميع الحيوانات في المتجر بسبب استنشاق الدخان».
ولم يتم تسجيل أي إصابات بين الأشخاص في الحريق. وأضاف إيفانز أن هيكل المركز التجاري الكبير المكون من طابق واحد تعرض لأضرار شديدة، بما في ذلك سطح انهار جزئيا.
ولم يتم تحديد سبب الحريق على الفور وهو قيد التحقيق، بحسب ما أفاد إيفانز. 

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المصدر: د ب أ
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