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الكاميرون: مقتل 5 جنود على أيدي مسلحين نيجيريين

عناصر من الجيش الكاميروني
5 يناير 2025 01:08

ياوندي (رويترز) 

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قال نائب برلماني عن منطقة أكوايا في جنوب غرب الكاميرون، أمس، إن مسلحين من نيجيريا قتلوا خمسة جنود على الأقل وأصابوا آخرين في قرية باكينجاو الحدودية مع نيجيريا.
وتعد هذه الواقعة الأحدث من نوعها في سلسلة من المحاولات تقوم بها جماعات مسلحة للسيطرة على أراض في المنطقة.
وقال النائب البرلماني «أكا مارتن تيوجا» لوكالة رويترز إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عندما عبر الحدودَ مئات من رعاة الماشية المسلحين قادمين من ولاية تارابا في نيجيريا لمهاجمة موقع عسكري.
وأوضح أن الهجوم جاء رداً على قيام جنود من الكاميرون بقتل عدد من الرعاة في اليوم السابق.
وقال «أجوا لينوس»، وهو زعيم قرية باكينجاو، إن المهاجمين أضرموا النيران بمنزله أيضاً.
وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي ينفذون فيها هجوماً، وما حدث أمر مؤسف جداً».

الكاميرون
نيجيريا
الجماعات المسلحة
الجيش الكاميروني
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