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طائرة محملة بمعدات عسكرية تهبط بقاعدة أميركية في سوريا

أرشيفية
5 يناير 2025 01:09

دمشق (وكالات) 

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هبطت طائرة شحن في قاعدة أميركية في بلدة الشدادي جنوب الحسكة بشمال شرق سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نشره على موقعه، إن الطائرة، التي هبطت ليل الجمعة/السبت، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وانطلقت من العراق، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.
ووفق المرصد، «تواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية براً وجواً إلى مناطق شمال وشرق سوريا».
ولفت إلى أن ذلك  يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من العراق.
وتنتشر في سوريا تسع قواعد أميركية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.

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