الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق: لم ننحز لأي جهة في سوريا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
5 يناير 2025 01:08

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
طائرة محملة بمعدات عسكرية تهبط بقاعدة أميركية في سوريا

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس، حرص بلاده على دعم الشعب السوري، في حين قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومة بلاده حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على عدم الانحياز لأي جهة، وتركت القرار للسوريين في اختيار مصيرهم.
وأوضح الرئيس العراقي  أن حرص بلاده على دعم شعب سوريا مستمر من أجل إعادة بناء دولة مستقلة ضمن نهج ديمقراطي عادل يحفظ حقوق جميع مكوناته، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).
بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لأي جهة، مضيفاً أن هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته.
وأكد العمل على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذل الجهود بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار.
وتأتي التصريحات العراقية بعد أكثر من أسبوع على إجراء وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة في العاصمة دمشق.

العراق
سوريا
الأزمة السورية
الرئيس العراقي
الشعب السوري
محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي
عبد اللطيف رشيد
آخر الأخبار
ضباط شرطة قرب نُصب تذكاري مؤقت لضحايا العملية الإرهابية في نيو أورليانز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء: هجوم نيو أورليانز يؤكد استمرار إرهاب «داعش»
5 يناير 2025
فلسطيني يجلس وسط الدمار في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
5 يناير 2025
استئناف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي من مطار دمشق إلى حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
5 يناير 2025
جماعة «الحوثي» شرّدت عشرات آلاف الموظفين منذ انقلابها ضد الشرعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مساعٍ «حوثية» لإقصاء 250 ألف موظف حكومي
5 يناير 2025
لبناني قرب مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان
5 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©