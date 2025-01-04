مصر ترسل طائرة مساعدات إلى سوريا

القاهرة (وكالات)

حطت طائرة مساعدات أرسلتها القاهرة في مطار دمشق الدولي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، في أول خطوة من نوعها بين البلدين منذ سقوط النظام السوري.

وأعلنت الخارجية عن وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق، تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ15 طناً من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري، مضيفة «يأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيداً على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين».

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن المساعدات تشمل كميات من المواد الطبية والإغاثية، إضافة إلى خيام ومواد غذائية وأدوية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأربعاء الماضي تسيير جسر جوي إلى سوريا لنقل إمدادات طبية وغذائية وإيوائية للتخفيف من أوضاع السوريين، وفق الإعلام الرسمي.