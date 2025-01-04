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مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء

استئناف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي من مطار دمشق إلى حلب (أرشيفية)
5 يناير 2025 01:09

دمشق (الاتحاد) 

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أعلنت السلطات السورية، أمس، أن مطار دمشق الدولي، وهو الأكبر في البلاد، سيستأنف اعتباراً من الثلاثاء القادم، تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، بعد توقفها عقب سقوط النظام الشهر الماضي.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) «نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7 / 1 / 2025»، مضيفاً «نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم».
وأفاد موظّف في الخطوط الجوية السورية، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن الشركة سوف تستأنف رحلاتها إلى مطار دبي اعتباراً من الثلاثاء المقبل. وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.
وكانت الخطوط القطرية أعلنت الخميس الماضي أنها ستستأنف اعتباراً من السابع من يناير رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاماً.
وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان، إنها ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 يناير 2025، في خطوة اعتبرت أنها تمثّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة.
وأقلعت في 18 ديسمبر طائرة من مطار دمشق إلى حلب، في رحلة كانت الأولى منذ سقوط النظام في الثامن من الشهر ذاته.

مطار دمشق
مطار دمشق الدولي
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